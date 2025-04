DEUTZ Aktie News: Hausse bei DEUTZ am Vormittag

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 7,00 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 7,00 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,03 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.146 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. 13,50 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 92,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,60 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 20.03.2025. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 507,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 1,10 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.net

