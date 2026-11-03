DEWB: Entscheidende Wochen stehen an

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Nach einem erneuten Rücksetzer notiert die Aktie von DEWB nahe der 2-Euro-Marke, die Bodenbildung ist aber noch intakt. In den nächsten Wochen könnten zwei Ereignisse darüber entscheiden, ob sich daraus eine nachhaltige Wende entwickelt.

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft DEWB ist in einem volatilen Gesamtmarkt in jüngster Zeit wieder etwas stärker unter Druck geraten. Die Chance auf eine Bodenbildung bei der 2-Euro-Marke ist aber weiter da, im Idealfall – eine baldige Kurserholung vorausgesetzt – könnte sogar ein Doppeltief und damit eine gute Basis für eine nachhaltige Trendwende entstehen.

LAIQON-Zahlen im Fokus

Doch was könnte das auslösen? Vor allem vermutlich Fortschritte bei der Kernbeteiligung LAIQON. Dort dürfte sich mit den Q3-Zahlen zu Umsatz und Ergebnis zeigen, ob sich das Unternehmen auf einem guten Weg in Richtung der Jahresprognosen befindet, die einen Umsatzanstieg auf 53 bis 58 Mio. Euro und eine EBITDA-Verbesserung auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro vorsehen. Entsprechende Fortschritte könnten den Knoten bei der LAIQON-Aktie lösen und auch positiv auf den Kurs von DEWB abfärben.

Stableton Kandidat für Teilexit

Der zweite Treiber ist die positive operative Entwicklung von Stableton, hier könnte über kurz oder lang sogar ein Teilexit anstehen. News dazu haben ebenfalls das Potenzial, die DEWB-Aktie zu beleben.

Fazit

Positive Impulse für die DEWB-Aktie sind denkbar, noch stehen diese aus. Ändert sich das in den nächsten Wochen, könnte der Titel die Bodenbildungsphase erfolgreich abschließen.

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Erstellung am 03.11.26 um 9:41 Uhr.

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