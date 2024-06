DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gefragt

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 38,87 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 38,87 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,21 EUR an. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 421.657 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 20,25 Mrd. EUR, gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,19 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

