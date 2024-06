DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Nachmittag

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 39,19 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 39,19 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 996.077 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,05 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,25 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX leichter