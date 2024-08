DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 36,75 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 36,75 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 35,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.719.544 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (35,95 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 2,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,77 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 20,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

