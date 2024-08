DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 36,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,24 EUR. Bei 36,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 956.051 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,03 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 35,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 1,78 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,49 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,82 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,98 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

