DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 40,11 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,11 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,31 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,82 EUR aus. Bei 39,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 342.642 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,92 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,00 EUR je Aktie belaufen.

