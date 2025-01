DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 33,92 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 33,92 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,82 EUR nach. Bei 34,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 463.522 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 34,63 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,24 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,64 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

