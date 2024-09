DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,06 EUR abwärts.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,14 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 172.947 Aktien.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 16,95 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,82 EUR am 13.08.2024. Mit einem Kursverlust von 8,29 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,14 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 20,64 Mrd. EUR gegenüber 20,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

