DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 40,25 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 40,25 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 283.123 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,49 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,92 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je Aktie aus.

