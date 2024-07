DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büßt am Dienstagnachmittag ein

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 40,19 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 40,19 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,98 EUR ab. Bei 40,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.308.283 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 17,06 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,49 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,00 EUR im Jahr 2024 aus.

