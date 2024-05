DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag stärker

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 39,00 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 39,00 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,08 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 915.423 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,63 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,25 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

