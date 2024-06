DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 38,02 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 38,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.089 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,74 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit Gewinnen

Bernstein Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform

DHL-Aktie sinkt: Deutsche Post DHL setzt immer stärker auf Automaten