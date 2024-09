DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Verlusten

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 38,09 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 38,09 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,03 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.713 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 47,03 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 19,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,96 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 20,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

