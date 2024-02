DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,84 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 42,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,73 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.456 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 9,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,29 EUR.

Am 08.11.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

