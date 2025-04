DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag höher

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 38,08 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 38,08 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,54 EUR. Bei 37,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.186.281 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,25 EUR.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 22,70 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,06 EUR je Aktie aus.

