DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 39,87 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,03 EUR. Bisher wurden heute 626.140 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 17,96 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Mit einem Kursverlust von 10,16 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

