DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 40,25 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 40,25 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,27 EUR aus. Bei 40,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.639 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei einem Wert von 47,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). 16,84 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 11,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,94 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung