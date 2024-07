DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 41,04 EUR.

Mit einem Kurs von 41,04 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Bei 41,36 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,93 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 258.665 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 13,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,00 EUR je Aktie.

