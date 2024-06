DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktie unter die Lupe

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die zuletzt drängendsten Anlegerfragen ein. Er geht nicht davon, dass das untere Ende der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 erreichbar ist. Vor allem im Expressgeschäft liege er deutlich unter dem Konsens. Auch das Ebit-Ziel für 2026 hält Nedelcu für unerreichbar.

Um 08:06 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 38,66 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 6,05 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 9,6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert.

