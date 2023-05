Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Zoom, NVIDIA, Tesla, Palantir und Upstart)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Die Halbleiteraktien bleiben angesichts der Befürchtung zunehmender Spannungen zwischen den USA und China unter Druck, nachdem letzteres am Wochenende dem Speicherchiphersteller Micron Technology, der sich heute erholt, die Lieferung von Komponenten für wichtige Infrastrukturprojekte aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt hat. Das Verbot ist der jüngste Schlag in der Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern, die beide aus Sicherheitsgründen Teile der Technologie des jeweils anderen Landes blockiert haben.

Dies hat verständlicherweise Befürchtungen geweckt, dass der Zugang zum chinesischen Markt für andere Halbleiteraktien bedroht ist. Dazu gehören AMD, Qualcomm, Broadcom und Intel. Die US-Regierung hat im vergangenen Jahr Vorschriften erlassen, die es amerikanischen Unternehmen, die Halbleiter oder wichtige Chipfertigungsanlagen herstellen, untersagen, ihre modernste Technologie nach China zu exportieren. Eine Reihe anderer Länder, darunter Japan und die Niederlande, folgten schließlich mit ähnlichen Verboten. Dieser Schritt führte dazu, dass China Anfang dieses Jahres den Status von US-Chipfirmen überprüfte, die Komponenten für wichtige Projekte lieferten, was nun zu dem Verbot für Micron geführt hat. Bemerkenswert ist, dass Micron nur etwa 11 % seines Umsatzes in China erzielt, bzw. etwa 16 %, wenn man Hongkong mit einbezieht - das ist weit weniger als bei seinen Konkurrenten wie Qualcomm (64 %), Broadcom (35 %), Intel (27 %), AMD (22 %) und NVIDIA (21 %). Kim Sun-woo, Analyst bei Meritz Securities in Südkorea, sagte, die zunehmenden Spannungen würden der Branche Investitionsentscheidungen erschweren. Die Unternehmen müssen sich sowohl um die Produktion als auch um den Absatz kümmern. Es wäre besser, wenn Produktion und Verkauf an einem Ort stattfinden würden, aber das wird die beiden Seiten weiter gegeneinander aufbringen".

NVIDIA notiert heute ebenfalls im Minus. Der wertvollste Chiphersteller der Welt, dessen Wert sich im Jahr 2023 mehr als verdoppelt hat und der damit der beste Wertentwickler sowohl im Nasdaq 100 als auch im S&P 500 ist, wird im Laufe dieser Woche seine Ergebnisse vorlegen und dabei beeindrucken müssen, um zu verhindern, dass sich die diesjährige Rallye umkehrt. Das Unternehmen wird derzeit zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das mehr als doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, obwohl die Umsätze und Gewinne weiterhin rückläufig sind. Das liegt daran, dass die Märkte auf einen Aufschwung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 setzen und darauf wetten, dass die künstliche Intelligenz das Geschäft entscheidend verändern wird. Vor diesem Hintergrund muss NVIDIA diese Erholungsstory am Leben erhalten und eine Dynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz zeigen, um die Anleger bei der Stange zu halten und seine hohe Bewertung zu bewahren.

Auch Tesla notiert auf einem Sechs-Wochen-Hoch und könnte seine fünftägige Gewinnsträhne fortsetzen. Das Unternehmen hat begonnen, Model 3 und Model Y Fahrzeuge in Kanada zu verkaufen, die in seiner Fabrik in Shanghai hergestellt werden, was das erste Mal ist, dass es Elektrofahrzeuge aus China exportiert und nach Nordamerika importiert. Man geht davon aus, dass ein Grund für die Lieferung nach Kanada darin liegt, dass den Käufern Subventionen angeboten werden, die nicht an den Herstellungsort des Fahrzeugs gebunden sind, wie es südlich der Grenze in den USA der Fall ist. Das bedeutet auch, dass Tesla nicht so viele in den USA produzierte Fahrzeuge nach Kanada schicken muss, so dass das Unternehmen mehr Autos auf seinem Heimatmarkt verkaufen kann, die für US-Subventionen in Frage kommen. Außerdem sind Autos in China billiger zu produzieren, verlangen aber in anderen Ländern eine höhere Marge, so dass Tesla in einer Zeit, in der die Rentabilität unter Druck steht, von beiden Seiten profitieren kann.

Apple verliert, nachdem Loop Capital den iPhone-Hersteller gestern von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft und das Kursziel von 180 $ beibehalten hatte, nachdem das Unternehmen davor gewarnt hatte, dass die Einnahmen im laufenden Quartal geringer ausfallen könnten, was die Schätzungen der Wall Street gefährden würde. Dennoch sind die Apple-Aktien seit Anfang 2023 um mehr als 39 % gestiegen, und das Unternehmen wird derzeit mit mehr als 2,7 Billionen US-Dollar bewertet, was in etwa dem Wert des gesamten britischen Aktienmarktes entspricht. Damit ist es auf dem besten Weg, weiter zu steigen und als erstes Unternehmen die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar zu überschreiten, wenn es den Schwung beibehalten kann.

Die Aktie von Zoom Video fällt, nachdem das Unternehmen im letzten Quartal das langsamste Umsatzwachstum seiner Geschichte vermeldet hat. Dies überschattet die Entscheidung des Unternehmens, den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben und sich zu verpflichten, Tools für künstliche Intelligenz in seine Produkte und Dienstleistungen einzubauen. Die Aktien sind auf dem besten Weg, eine sechstägige Gewinnsträhne zu beenden und von einem Sieben-Wochen-Hoch zu fallen. Das Unternehmen, das als Pandemiegewinner bekannt ist, da die Menschen sich Remote-Kommunikationstools zunutze machten, teilte mit, dass der Umsatz im ersten Quartal mit 1,11 Mrd. USD nur um 3 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist - das langsamste Wachstum in der Geschichte des Unternehmens. Die Einnahmen von Unternehmen stiegen um 13 %, da sie weiterhin auf hybride Arbeitsmethoden umsteigen, während die Umsätze von Verbrauchern mit 8 % langsamer wuchsen. Zoom Video rechnet nun mit einem Jahresumsatz von 4,465 bis 4,485 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 4,25 und 4,31 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen einen Umsatz von 4,4 bis 4,6 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EPS von 4,11 bis 4,18 Dollar in Aussicht gestellt. Nach der neuen Prognose wird Zoom Video im Zuge der Stabilisierung seines Geschäfts einen schwachen Anstieg des Jahresumsatzes um 2 % und einen Rückgang des EPS um 4,3 % bis 5,9 % verzeichnen.

Die Palantir-Aktie steigt um und testet die 13-Monats-Höchststände, die sie Ende letzter Woche erreicht hatte. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es dem brasilianischen Modeeinzelhandelsriesen C&A Modas eine KI-Software zur Verfügung stellt, um ihm bei der Verwaltung seines Inventars und der Optimierung seiner Lieferkette zu helfen. Wir sind die erste brasilianische Modeeinzelhandelsmarke, die auf diese Technologie der künstlichen Intelligenz setzt. Mit dem entwickelten Flow konnten wir den gesamten Einkaufsprozess optimieren und beschleunigen: von der ersten Planung bis zum Versand der Produkte an die Geschäfte. Zu den bedeutenden Gewinnen gehören die Steigerung des Verkaufs von Produkten, die auf Lager waren, und die Reduzierung unnötiger Überbestände", so Bruno Ferreira, Direktor für Planung und Business Intelligence bei C&A Brasilien.

Short-Squeezes stehen diese Woche ebenfalls auf dem Radar der Privatanleger. Upstart Holdings ist heute gefallen und hat nach dem gestrigen Kursanstieg von 20 % ein Achtmonatshoch erreicht. Von der KI-Lending-Plattform gibt es keine Neuigkeiten, aber das Handelsvolumen ist in den letzten zwei Wochen deutlich gestiegen. Laut Fintel liegt der Anteil der Leerverkäufe am Grundkapital bei 31,9 %, was darauf hindeutet, dass die jüngste Rallye durch einen potenziellen Short-Squeeze ausgelöst werden könnte. Ähnlich ist die Situation bei Microvision, einem Hersteller von Sensoren für selbstfahrende Autos. Die Aktie verzeichnete in den letzten Tagen ebenfalls einen sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens, und der Aktienkurs hat nun in sieben aufeinanderfolgenden Sitzungen zugelegt und seinen Wert allein im letzten Monat verdoppelt. Auch hier gibt es keine Neuigkeiten von dem Unternehmen, aber die Rallye könnte auch durch einen Short-Squeeze ausgelöst worden sein, da der Anteil der Leerverkäufe an den Aktien knapp 27 % beträgt.

