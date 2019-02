Finanzen-Nacht: Das sind die Gewinner der Goldenen Bullen

€uro am Sonntag

Bildquellen: Griesch/Finanzenverlag

Im Rahmen der "Finanzennacht 2019" hat der Finanzen Verlag am Freitag, 8. Februar 2019, in München zum 26. Mal diefür herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft verliehen. Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft und Medien feierten die Preisträger. Insgesamt wurden die beliebten Auszeichnungen, die Oscars der Finanzbranche, in 12 Kategorien vergeben., der Vorstandschef vonwurde zum "" gekürt. Rorsted trimmt den Sportartikelkonzern auf Höchstform. Besonderen Wert legt er auf die Digitalisierung des Konzerns und die Steigerung der operativen Marge. Seit Rorsted den Chefposten vor knapp zweieinhalb Jahren übernommen hat, hat er Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Die Aktie von adidas gehört seitdem zu den Top-Performern im DAX. Der Finanzen Verlag ehrt Kasper Rorsted für seine herausragende Leistung mit dem GOLDENEN BULLEN.Mitund, Gründer und Vorstände der, wird erstmals ein Team als "" ausgezeichnet. Der von ihnen gemeinsam gemanagte Mischfonds ACATIS GANÉ Value Event besticht durch eine hervorragende Rendite und geringe Schwankungen. Der Siegeszug des Fonds lässt sich auf das von Rathausky und Muhle entwickelte Anlagekonzept, das aus einem einzigartigen Mix aus einer Value-Strategie und einer Eventselektion besteht, zurückführen.Der britische Fondsanbieterwird erstmals "". Die Briten, die auf eine über 200-jährige Tradition zurückblicken, punkten mit der besten Produktpalette unter den großen Fondsanbietern in Deutschland., Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH, nahm den GOLDENEN BULLEN entgegen.Mit einer hervorragend aufgestellten Palette an Portfolios gewinntbereits nach 2009 zum zweiten Mal den Titel "". Die Formel des Erfolgs ist die seit vielen Jahrzehnten eingesetzte hauseigene Analysemethode, die fundamentale, monetäre und markttechnische Daten verbindet. Gründer und Vorstandvorsitzender der DJE Kapital AGnahm den Preis entgegen.Derder Münchner Vermögensverwalterist die "". Der Portfoliomanager Dr. Jakub Hodek setzt dabei auf die Erkenntnisse von Ausnahme-Ökonom Joseph Schumpeter, dass nur innovative Unternehmen überlebensfähig seien, und investiert somit in sogenannte Herausforderer und etablierte Monopolisten. Hodek nahm den GOLDNEN BULLEN entgegen.Dem Indexfondsanbietergelingt die Titelverteidigung. Wie im Vorjahr wird die Tochter des US-amerikanischen Indexfondspioniers State Street Global Advisors "". Schwerpunkte des Produktangebots von SPDR liegen in den Bereichen Anleihen, Sektoren und Smart Beta. Überreicht wurde der GOLDENE BULLE an Deutschland-Chefwurde bereits nach 2014, 2015 und 2018 zum vierten Mal als "" ausgezeichnet. Seit Jahren baut BNP Paribas seinen Marktanteil im Derivategeschäft in Deutschland aus. Das Zertifikatehaus besticht mit einem vielfältigen Produktangebot, hervorragender Handelsqualität und einem guten Service. Mitverantwortlich dafür ist, Head of Exchange Traded Solutions Germany, Switzerland, Austria.Der GOLDENE BULLE für die "" wurde an, einer der beiden Gründer und Vorstand der, überreicht. Die digitale Kfz-Versicherung "EMIL" richtet sich an Wenigfahrer und Besitzer von Zweitwagen. Zusätzlich zu einer minimalen Grundgebühr orientiert sich die Versicherungsprämie nur an den tatsächlich gefahrenen Kilometer. Entstanden ist das Angebot in Zusammenarbeit mit der Gothaer Allgemeine Versicherung, die die Schäden reguliert sowie dem Rückversicherer General Reinsurance.Eine dauerhafte, schwere Krankheit kann zu erheblichen finanziellen Einbußen führen, ein Fall für sogenannte Dread-Disease-Policen. Die Versichererundhaben mitdiesen Schutz erheblich weiterentwickelt. Die Versicherung zahlt bei allen dauerhaften schweren Erkrankungen, auch bei noch unbekannten. Über den GOLDENEN BULLEN für das "" freuten sich, Prokuristin und Team Leader Rückversicherung Leben bei der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG und, Mitglied der Vorstände der IDEAL Lebensversicherung a.G. und IDEAL Versicherung AG.Das traditionsreiche Geldinstitut, deren Geschichte bis ins Jahr 1796 zurück reicht, gewinnt zum erstmals den Titel "". Seit September 2016 profitiert die Privatbank von der Übernahme durch die chinesische Fosun-Holding. Beim Private-Banking-Test, den das Magazin €uro zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau durchgeführt hatte, setzte sie sich gegen 20 Institute durch., Vorsitzender des Vorstands nahm den GOLDNEN BULLEN entgegen.Die 16. Auflage des Wettbewerbs "" gewinnt in diesem Jahr, Geschäftsführer der, aus Gelsenkirchen. Bei diesem Wettbewerb stellen 22 ausgewählte Vermögensverwalter ein ausgewogenes Depot aus elf Fonds zusammen. Der Portfolio-Mix, der am Jahresende am besten performt hat, gewinnt. Bei der Zusammenstellung seines Siegerteams vertraute Schäfer auf Markowitz und die €uro- FondsNoten.Der neue ", Prokurist und Mitglied des Anlageausschusses deraus München, glänzte beim €uro-Wettbewerb in beiden Teildisziplinen. In der Depotwertung belegte er den zweiten Platz und in der Wissenswertung sogar den ersten Platz. Damit war ihm der Gesamtsieg unter den 270 Teilnehmern nicht mehr zu nehmen._______________________________