Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Netfonds-Aktie

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 13.09.2022 bei Netfonds verzeichnet. Am 14.09.2022 wurde der Deal offiziell gemacht. KD Investment & Consulting GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Netfonds-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 13.09.2022 214 Aktien zu je 43,27 EUR erworben. Mit einem Kurs von 42,40 EUR zeigte sich die Netfonds-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die Netfonds-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 42,80 EUR. Netfonds verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 96,63 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 2.216.226 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 13.09.2022 Netfonds-Anteile gehandelt. Die Führungskraft kaufte damals 500 Netfonds-Aktien zu jeweils 43,00 EUR.

Redaktion finanzen.net