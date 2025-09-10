Diginex Aktie News: Diginex zündet am Nachmittag Kursrakete
Die Aktie von Diginex gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diginex-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 24,9 Prozent auf 16,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Diginex-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 24,9 Prozent auf 16,98 USD. Den Tageshöchststand markierte die Diginex-Aktie bei 17,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 105.763 Diginex-Aktien gekauft oder verkauft.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs
Analysen zu Diginex Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.