Diginex Aktie News: Diginex zündet am Nachmittag Kursrakete

Notierung im Blick

Die Aktie von Diginex gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diginex-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 24,9 Prozent auf 16,98 USD.

Die Diginex -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 24,9 Prozent auf 16,98 USD. Den Tageshöchststand markierte die Diginex-Aktie bei 17,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 105.763 Diginex-Aktien gekauft oder verkauft.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung