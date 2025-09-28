DAX23.434 -1,0%ESt505.425 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1707 -0,3%Öl68,85 -0,3%Gold3.744 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T SAP 716460 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tefer erwartet -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO Merck-Aktie rutscht ab: Kai Beckmann wird ab Mai 2026 CEO
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Digitalminister: Empörungskultur hemmt Erneuerung

25.09.25 13:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat im Bundestag für einen positiveren Blick auf die Zukunft geworben und Dauerkritik der AfD zurückgewiesen. In der Debatte über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr warf er der AfD vor, "alles direkt mit verbaler Attacke zu begleiten". "Es gibt keine Perfektion. Es ist alles ein Kompromiss und Empörungskultur hemmt Erneuerung", sagte der Minister.

Wer­bung

Deutschland sei ein fantastisches Land mit fantastischen Talenten und diese müsse man nutzen, sagte der erst vor wenigen Monaten in die CDU eingetretene frühere Manager von MediaMarktSaturn und deren Mutter Ceconomy (Ceconomy St). "Und wenn wir eine Veränderung wollen zum Guten, dann gelingt das eben nur, wenn man auch mit einer positiven Geisteshaltung auch mal Dinge positiv zulässt."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Wildberger aus der Wirtschaft in sein Kabinett geholt. Sein neu geschaffenes Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung soll eine Modernisierung der Verwaltung (Online-Bürgerdienste) und Bürokratieabbau vorantreiben.

Das Ministerium arbeitet aktuell an einer "Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung", über die in der kommenden Woche bei einer Klausur des Bundeskabinetts beraten werden soll. Sie sieht zahlreiche konkrete Maßnahmen für einen effizienteren Staat und weniger Bürokratie vor./jr/DP/stw