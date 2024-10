DiPilot & Kulturschutz

BYD erweitert sein Engagement im Bereich autonomes Fahren und kündigt an, ab November seine intelligenten Fahralgorithmen in Massenproduktion zu bringen. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Spiel Black Myth: Wukong bekannt gegeben.

• BYD bringt Plattform für autonomes Fahren auf den Markt

• BYD kündigt strategische Partnerschaft mit Black Myth: Wukong an

• BYD-Aktie mit Verlusten



BYD launcht Plattform für autonomes Fahren

Wie CnEVPost berichtet, beabsichtigt BYD lokalen Medien nach, bereits im November seine selbst entwickelten intelligenten Fahralgorithmen in Massenproduktion herzustellen und bis 2025 damit zu beginnen, Modelle in der 100.000-RMB-Klasse mit hochentwickelten intelligenten Fahrfunktionen auszustatten.

BYD plant, seine selbst entwickelten intelligenten Fahralgorithmen ab November in Massenproduktion zu bringen, was einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens darstellt. Die Plattform "DiPilot" bietet verschiedene Leistungsstufen, die auf Chips von NVIDIA und Horizon Robotics basieren sollen. Insbesondere der Orin N-Chip von NVIDIA spiele demnach eine zentrale Rolle, da BYD den größten Forschungs- und Entwicklungsaufwand in diese Plattform investiert hat. Das Unternehmen arbeite außerdem parallel an einem eigenen Fahrchip für das mittlere Leistungssegment, um seine technologische Unabhängigkeit weiter auszubauen.

Darüber hinaus hat sich die Nachfrage aus China nach Halbleiterwafer-Herstellungsanlagen besser entwickelt als erwartet, was BYD positive Wachstumsprognosen beschert. Zusätzlich plant das Unternehmen, fortschrittliche intelligente Fahrsysteme als Standard in Fahrzeugen mit Preisen über 300.000 RMB anzubieten, während Modelle zwischen 200.000 und 300.000 RMB diese Systeme optional erhalten sollen.

BYD und Black Myth: Wukong

Zudem kündigte das chinesische Unternehmen am 20. Oktober eine strategische Partnerschaft mit dem beliebten Spiel "Black Myth: Wukong" an. Damit wird BYD der exklusive Automobilmarkenpartner des Spiels.

Bei "Black Myth: Wukong" handelt es sich um Chinas erstes AAA-Spiel, das bereits in der ersten Stunde nach Veröffentlichung die Marke von einer Million Verkäufen knacken konnte. Bei dem Entwickler des Spiels handelt es sich um das chinesische Studio Game Science. Innerhalb von nur drei Tagen wurden weltweit über 10 Millionen Exemplare verkauft, und das Spiel erreichte mehr als drei Millionen gleichzeitige Spieler auf allen Plattformen. Dies katapultierte es in die Liga der erfolgreichsten Singleplayer-Spiele weltweit.

Sowohl BYD als auch "Black Myth: Wukong" haben einen Weg des Durchhaltevermögens hinter sich - beide haben sich nach jahrelangem Engagement in ihren Branchen als führend etabliert. BYD und die chinesische Spieleindustrie sind von bescheidenen Anfängen zu Branchenführern aufgestiegen, was ihrem Engagement für technologische Innovation zu verdanken ist. Nach über sechs Jahren Entwicklungszeit setzt "Black Myth: Wukong" auf die fortschrittliche Unreal Engine 5 und erreicht damit Grafik und Gameplay auf Weltklasseniveau, was einen Durchbruch für Chinas AAA-Spiele darstellt.

Ziel der strategischen Partnerschaft zwischen BYD und Game Science ist es, die Digitalisierung und den Schutz chinesischer Kulturschätze zu fördern. Sie arbeiten laut Pressemitteilung gemeinsam an der Initiative "Schutz chinesischer Relikte und nationaler Schätze", wobei BYD seine technologischen Kapazitäten nutzt, um historische Wahrzeichen für Restaurierungsprojekte zu digitalisieren. Noch im Jahr 2024 beginnt die Zusammenarbeit in der Provinz Shanxi, wo viele Szenen des Spiels spielen, mit lokalen Museen zur Durchführung digitaler Scans von nationalen Schätzen. Zukünftige Projekte in weiteren Provinzen seien außerdem ebenfalls geplant.

BYD-Aktie im Minus

Die BYD-Aktie zeigte sich zuletzt jedoch klar unter Druck. Im Hongkonger Handel fiel sie am Dienstag schließlich um 3,19 Prozent auf 33,40 Hongkong-Dollar.

Im bisherigen Jahresverlauf verlor das Papier sogar 8,74 Prozent. In den vergangenen Monaten ließ sich jedoch eine positivere Entwicklung beobachten. Im letzten Monat stieg der Aktienkurs des chinesischen Unternehmens um ganze 16,17 Prozent.

