Directors' Dealings bei FRIEDRICH VORWERK: Führungskraft weitet Engagement aus

Aktien wechseln den Besitzer

Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei FRIEDRICH VORWERK am 16.09.2024 informiert. Die Transaktion wurde am 19.09.2024 publik gemacht. ALX Beteiligungsgesellschaft mbH, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 16.09.2024 um FRIEDRICH VORWERK-Anteile aus. ALX Beteiligungsgesellschaft mbH erwarb 240 Aktien zu einem Kurs von je 22,00 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von FRIEDRICH VORWERK nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,70 Prozent auf 22,10 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die FRIEDRICH VORWERK-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 2,40 Prozent auf 23,00 EUR nach oben. Die Anzahl der gehandelten FRIEDRICH VORWERK-Aktien belief sich an jenem Tag auf 466 Stück. Aktuell verbucht FRIEDRICH VORWERK einen Börsenwert von 449,00 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 20.000.000 Anteilsscheine beziffert.

ALX Beteiligungsgesellschaft mbH tätigte zuvor am 13.09.2024 einen Insidertrade. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 350 Aktien zu jeweils 22,00 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net