Directors' Dealings bei learnd SE Registered A: Führungskraft weitet Engagement aus

02.10.25 10:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt learnd SE Registered A ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
learnd SE Registered Shs -A-
2,22 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 30.09.2025 wurde bei learnd SE Registered A ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 01.10.2025 wurde die Transaktion bekannt. Rühl, Herr Gisbert, Aufsichtsrat bei learnd SE Registered A fügte dem eigenen Portfolio 500 learnd SE Registered A-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 30.09.2025 einen Wert von jeweils 2,50 EUR. Im FSE-Handel kam die learnd SE Registered A-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 2,52 EUR.

Bei der learnd SE Registered A-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 2,22 EUR. Am Markt ist learnd SE Registered A aktuell 34,40 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 13.761.436 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 25.09.2025 statt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 1.996 Aktien zu je 2,73 EUR.

Redaktion finanzen.net

