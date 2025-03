Directors' Dealings bei LION E-Mobility: Insider ersteht weitere Anteile

Portfolio geändert

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei LION E-Mobility informiert.

Bei LION E-Mobility kam es am 26.02.2025 zu einem Insidertrade. Am 28.02.2025 wurde die Transaktion bekannt. Mukherjee, Ian, Sonstige Führungsperson bei LION E-Mobility, fügte am 26.02.2025 10.572 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 1,45 EUR aufgerufen. Im FSE-Handel kam die LION E-Mobility-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 1,39 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der LION E-Mobility-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 1,42 EUR. Aktuell verbucht LION E-Mobility einen Börsenwert von 17,94 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 12.374.100 Papiere.

Bereits am 20.02.2025 hatte Mukherjee, Ian einen Trade getätigt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 758 Papiere zu jeweils 1,30 EUR.

