Directors' Dealings bei Mutares: Führungskraft kauft zu

Aktien wechseln den Besitzer

Die Mutares-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Mutares meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 27.09.2024. Am 27.09.2024 wurde die Transaktion bekannt. 1.000 Mutares-Aktien für jeweils 22,05 EUR kaufte am 27.09.2024 Rofalski, Volker, Aufsichtsrat. An diesem Tag stieg die Mutares-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,70 Prozent auf 22,30 EUR.

Die Mutares-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um Prozent auf EUR. Die Aktien von Mutares sind unterdessen 473,70 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 21.337.824 Wertpapiere.

Bereits am 27.09.2024 kam es bei Mutares-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals hatte Laumann, Johannes Vorstand 5.010 Anteilsscheine zu je 21,80 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net