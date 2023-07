Directors' Dealings bei Neon Equity: Führungskraft kauft zu

Insidertrade bei Neon Equity

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Neon Equity informiert.

Für den 17.07.2023 wurde bei Neon Equity ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 19.07.2023 öffentlich gemacht. 2.074 Neon Equity-Aktien für jeweils 9,87 EUR kaufte am 17.07.2023 TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Neon Equity-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 8,95 EUR.

Das Papier von Neon Equity legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 3,70 Prozent auf 9,75 EUR.

Der vorangegangene Insidertrade von TO Holding 1 GmbH wurde am 14.07.2023 gemeldet. TO Holding 1 GmbH hatte sein Portfolio um 250 Anteile zu jeweils 9,95 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net