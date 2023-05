Directors' Dealings bei Neon Equity: Insider ersteht weitere Anteile

Bei Neon Equity kam es am 15.05.2023 zu einem Insidertrade. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 18.05.2023 ein. 4.050 Neon Equity-Aktien für jeweils 10,45 EUR kaufte am 15.05.2023 TO Holding 1 GmbH, in enger Beziehung. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Neon Equity zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 9,90 Prozent auf 10,50 EUR.

Das Papier von Neon Equity konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,50 Prozent auf 10,40 EUR.

TO Holding 1 GmbH hatte bereits am 12.05.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Das Portfolio von TO Holding 1 GmbH verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 5.797 Anteile zu jeweils 9,98 EUR.

Redaktion finanzen.net