Directors' Dealings bei PSI Software: Führungskraft kauft zu

Am 26.08.2022 wurden bei PSI Software Directors' Dealings erfasst. Die Transaktion wurde am 26.08.2022 publik gemacht. PSI Software-Aufsichtsrat Trippel, Karsten vergrößerte am 26.08.2022 die eigene Aktienposition. Trippel, Karsten erwarb 830 Aktien für je 24,25 EUR. Die PSI Software-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 3,40 Prozent im Minus bei 24,00 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um Prozent auf EUR. Der Börsenwert von PSI Software beläuft sich aktuell auf 373,46 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 15.691.761 Aktien.

Der vorangegangene Insidertrade von Trippel, Karsten wurde am 26.08.2022 gemeldet. Trippel, Karsten fügte 1.170 Anteile zu jeweils 24,24 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net