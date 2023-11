Directors' Dealings bei publity: Führungskraft weitet Engagement aus

Insider Portfolio

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt publity ins Blickfeld.

Am 24.11.2023 konnte bei publity ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Publikation des Deals fand am 28.11.2023 statt. NEON EQUITY AG, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 24.11.2023 um publity-Anteile aus. NEON EQUITY AG erwarb 210 Aktien zu einem Kurs von je 17,14 EUR. Die publity-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 16,60 EUR.

Die publity-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 37,50 Prozent im Minus bei 9,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 1.000 publity-Aktien umgesetzt. Der publity-Wert wird an der Börse aktuell auf 238,02 Mio. Euro beziffert. Der Streubesitz wird auf 14.876.500 Aktien beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von NEON EQUITY AG am 23.11.2023 verzeichnet. NEON EQUITY AG fügte 215 Anteile zu jeweils 17,36 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net