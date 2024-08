Directors' Dealings bei RWE: Führungskraft weitet Engagement aus

Aktiendeal

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die RWE-Aktie.

Bei RWE kam es am 21.08.2024 zu einem Insidertrade. RWE meldete den Insiderdeal am 23.08.2024. Kircher, Mag. Dr. h.c. Monika, Aufsichtsrat bei RWE, fügte am 21.08.2024 1.755 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 31,35 EUR aufgerufen. Die RWE-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,10 Prozent auf 31,50 EUR.

Das Papier von RWE konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 32,08 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich da auf 2.518 Aktien. Aktuell verbucht RWE einen Börsenwert von 23,56 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 743.841.024 Aktien.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 15.08.2024 erfasst. RWE-Gerbaulet, Ute Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 1.149 Papiere zu je 31,15 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net