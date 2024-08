Directors' Dealings: FUCHS SE-Führungskraft bewegt Aktien

Insider Depot

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der FUCHS SE-Aktie aus.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 01.08.2024 bei FUCHS SE verzeichnet. Am 02.08.2024 wurde der Handel mit FUCHS SE-Anteilen gemeldet. Fuchs, Stefan, Vorstand bei FUCHS SE, hat am 01.08.2024 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 248 Aktien zu je 32,09 EUR. Das Papier von FUCHS SE gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,50 Prozent auf 31,80 EUR abwärts.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,10 Prozent auf 31,45 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 3.712 FUCHS SE-Aktien umgesetzt. FUCHS SE ist derzeit am Markt 4,70 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 66.525.700 Aktien im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Fuchs, Stefan wurde am 01.08.2024 erfasst. Fuchs, Stefan fügte 505 Anteile zu jeweils 32,10 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net