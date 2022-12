Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei M1 Kliniken aus

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei M1 Kliniken am 09.12.2022 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 09.12.2022 ein. 20.000 M1 Kliniken-Aktien für jeweils 6,15 EUR kaufte am 09.12.2022 Strauss, Attila, Vorstand. Die M1 Kliniken-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 5,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von EUR bewegte sich die M1 Kliniken-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. M1 Kliniken verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 109,99 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 18.579.852 Wertpapiere.

Die letzte Insider-Bewegung bei M1 Kliniken ergab sich am 09.12.2022. M1 Kliniken-Brenske, Kilian Vorstand holte sich 20.000 Aktien für je 6,15 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net