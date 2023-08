Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei technotrans SE aus

Insidertrade

Directors' Dealings: So reagierte die technotrans SE-Aktie.

Am 18.08.2023 wurde bei technotrans SE ein Insidertrade durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 21.08.2023 ein. Im Portfolio von technotrans SE-Vorstand Hirsch, Peter kam es am 18.08.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 700 Aktien zu jeweils 20,50 EUR hinzu. Die technotrans SE-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 19,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die technotrans SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 20,00 EUR. Der Börsenwert von technotrans SE beläuft sich aktuell auf 140,23 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 6.907.670 Papiere.

Hirsch, Peter führte zuvor am 20.03.2023 das letzte Eigengeschäft durch. Hirsch, Peter hatte sein Portfolio um 1.700 Anteile zu jeweils 27,11 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net