Directors' Dealings: LEWAG-Führungskraft bewegt Aktien

Öffentliche Bekanntgabe

Die LEWAG-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 06.03.2025 wurden bei LEWAG Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 10.03.2025 ein. Hesselbach, Jochen H., Vorstand, baute das eigene Depot am 06.03.2025 um LEWAG-Anteile aus. Hesselbach, Jochen H. erwarb 150 Aktien zu einem Kurs von je 37,00 EUR. Die LEWAG-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 37,00 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der LEWAG-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 38,00 EUR. LEWAG wird derzeit am Markt mit 180,58 Mio. Euro bewertet. An der Börse handelbar sind momentan 4.752.000 Papiere.

Bereits am 03.03.2025 hatte Hesselbach, Jochen H. einen Trade getätigt. Es wurde ein Kauf von 74 LEWAG-Aktien zu je 35,00 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net