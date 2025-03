Insidertrade: LEWAG-Aktien zugekauft

Portfolio geändert

Ein Insider nimmt sich die LEWAG-Aktie vor.

Am 07.03.2025 wurden bei LEWAG Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Publikation des Deals fand am 10.03.2025 statt. Hesselbach, Jochen H., Vorstand, agierte mit Blick auf den LEWAG-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 07.03.2025 210 Aktien zu je 37,20 EUR erworben. An diesem Tag stieg die LEWAG-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 8,60 Prozent auf 38,00 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der LEWAG-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 38,00 EUR. Insgesamt ist LEWAG aktuell 180,58 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 4.752.000 Aktien im Streubesitz.

Am 06.03.2025 führte Hesselbach, Jochen H. zuvor ein Eigengeschäft durch. Hesselbach, Jochen H. fügte 150 Anteile zu jeweils 37,00 EUR dem eigenen Depot hinzu.

