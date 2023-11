Directors' Dealings: Varta-Führungskraft bewegt Aktien

Erfasster Insidertrade

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei Varta.

Zum 17.11.2023 wurde bei Varta ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 20.11.2023 öffentlich gemacht. Hald, Rainer, Vorstand bei Varta, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 17.11.2023 8.648 Aktien zu jeweils 23,23 EUR los. Die Varta-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 5,00 Prozent auf 23,15 EUR.

Die Varta-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,90 Prozent auf 23,04 EUR. Die Anzahl der gehandelten Varta-Aktien belief sich an jenem Tag auf 3.137 Stück. Insgesamt ist Varta aktuell 976,50 Mio. Euro wert. 42.641.700 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bevor Hald, Gabriele für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 17.11.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. 4.350 Anteile für jeweils 22,31 EUR schlug Hald, Gabriele, in enger Beziehung bei Varta damals los.

Redaktion finanzen.net