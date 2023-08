Directors' Dealings: Vorstand versilbert Pyrum Innovations-Anteile

Meldepflicht nachgekommen

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der Pyrum Innovations-Aktie für Bewegung.

Am 31.07.2023 tätigte bei Pyrum Innovations eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 04.08.2023. Klein, Pascal, Vorstand, hielt am 31.07.2023 nicht an Pyrum Innovations-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 4.000 Aktien zu jeweils 50,00 EUR. Die Pyrum Innovations-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,00 Prozent im Plus bei 50,00 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Pyrum Innovations-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 5,20 Prozent auf 48,40 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 131 Pyrum Innovations-Aktien. Insgesamt ist Pyrum Innovations aktuell 153,85 Mio. Euro wert. Derzeit sind 3.253.735 Aktien handelbar.

Bevor Opitz, Jürgen Franz für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 31.07.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. 4.000 Anteile für jeweils 50,00 EUR kaufte Aufsichtsrat, Opitz, Jürgen Franz bei Pyrum Innovations damals an.

Redaktion finanzen.net