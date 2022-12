Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Vormittag an Boden

Die Walt Disney-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 93,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 93,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 696 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 142,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 122,25 USD angegeben.

Walt Disney gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.150,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 18.534,00 USD eingefahren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,22 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

