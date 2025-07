Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Montagnachmittag ins Plus

Walt Disney im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 120,41 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 120,41 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,47 USD aus. Bei 120,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 167.344 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 33,48 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,865 USD. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Am 07.05.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,81 USD, nach -0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 23,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,79 USD je Walt Disney-Aktie.

