Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger setzen Walt Disney am Nachmittag unter Druck

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 92,36 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 92,36 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 92,29 USD. Bei 94,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 519.736 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,65 USD erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 83,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 10,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,872 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 05.02.2025. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,49 USD in den Büchern stehen haben wird.

