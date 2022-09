Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Walt Disney-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 111,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.728 Walt Disney-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2021 auf bis zu 158,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 86,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 28,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 USD.

Am 10.08.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.022,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,84 USD je Walt Disney-Aktie.

