Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag freundlich

14.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 103,24 EUR.

Um 11:56 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 103,24 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,30 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 102,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.742 Walt Disney-Aktien. Bei 106,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 74,03 EUR ab. Mit Abgaben von 28,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,758 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,50 USD. Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.512,00 USD erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,65 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus Aufschläge in New York: Dow Jones nachmittags mit positivem Vorzeichen Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt

