Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag höher

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 85,73 USD.

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:53 Uhr 1,0 Prozent. Bei 86,40 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 275.140 Walt Disney-Aktien.

Am 03.12.2024 markierte das Papier bei 118,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,34 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,872 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50 USD an.

Walt Disney ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,04 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Walt Disney die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,47 USD je Walt Disney-Aktie.

