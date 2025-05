Kursverlauf

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

20.05.25 16:08 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 112,75 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 112,75 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 112,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 112,38 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.938 Walt Disney-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 118,60 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 5,19 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,852 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus. Am 07.05.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: Wäre eine Walt Disney-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen? Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren abgeworfen Disney-Aktie zieht zweistellig an: Disney schreibt wieder schwarze Zahlen - Erwartungen übertroffen

