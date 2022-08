Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Montagvormittag an

Die Walt Disney-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 118,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 119,18 EUR. Bei 119,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 769 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 161,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 86,65 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 37,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 160,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 10.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 21.504,00 USD gegenüber 17.022,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Walt Disney am 10.11.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,85 USD fest.

